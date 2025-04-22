Abdülkerim Bardakcı Konyaspor’u Yendi

GALATASARAY İLE FİNAL GİDİYOR

Galatasaray’ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Abdülkerim, maç öncesi yaşanan gerginlikler hakkında da bilgi verdi.

ENDİŞELER VE HEDEFLER

“Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası’nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur” şeklinde konuşan Abdülkerim, memleketi Konya’dan gelen tepkilere de yanıt verdi. “Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye?” dedi.

KONYA SEVGİSİ

“Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya’yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya’yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar’ı gururlandırmaya devam edeceğim” sözleriyle tepkilere karşı duygularını dile getirdi.

TRİBÜN TARTIŞMASI

Mücadele öncesinde saha zeminini incelemek için sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Bu durum üzerine Bardakcı, tribüne gelerek taraftarlarla bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesini, Konyaspor’un forveti Umut Nayir engelledi. Ardından sarı-kırmızılı futbolcu, soyunma odasına geçti.