Abdülkerim Bardakcı PFDK’ya Sevk Edildi

SEVK EDİLEN KULÜPLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, toplamda 8 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Bunlar arasında Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, bilinçli kart görme sebebiyle kurula gönderildi. TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK’ya sevk edilen takımlar hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Süper Lig’in 22. haftasında oynanan müsabakalar sonrası disiplin raporları şu şekilde belirlendi:

KAYSERİSPOR VE ANTRÖNERİNE SEVK

Kayserispor Kulübü, 01.02.2025 tarihinde gerçekleştirdiği Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddeleri ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/9 maddesine dayanarak PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Kayserispor’un antrenörü Muhammed Türkmen’in aynı karşılaşmadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” yüzünden Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 02.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi.

TRABZONSPOR’UN ÇİRKİN TEZAHÜRATI

Trabzonspor Kulübü, 01.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi doğrultusunda ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 maddesi gereği PFDK’ya sevkine karar verildi.

ADANA DEMİRSPOR’UN SORUŞTURMASI

Adana Demirspor Kulübü, 02.02.2025 tarihindeki Adana Demirspor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ve “saha olayları” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi gereğince PFDK’ya sevk edildi.

GÖZTEPE’NİN SAHA OLAYLARI

Göztepe Kulübü, 02.02.2025 tarihinde gerçekleşen Göztepe-Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

FENERBAHÇE’NİN KÜFÜRLERİ

Fenerbahçe Kulübü, 02.02.2025 tarihinde yapılan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

ÇAYKUR RİZESPOR’UN YÜKSEK SEVKİ

Çaykur Rizespor Kulübü, 02.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” ve 03.02.2025 tarihinde kulüp başkanının sosyal medya paylaşımındaki “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesiyle, ayrıca futbolcuları Rachid Ghezzal ve Olasunkanmi Ibrahim Olawoyin gibi isimlerin de talimatlara aykırı hareketleri yüzünden PFDK’ya sevkine karar verildi.

GAZİANTEP VE GALATASARAY’IN SEVKİ

Gaziantep Futbol Kulübü, 03.02.2025 tarihindeki Gaziantep Futbol Kulübü-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında meydana gelen “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi. Galatasaray ise aynı karşılaşmada “saha olayları” ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” iddialarıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri çerçevesinde PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı’nın “bilinçli kart görmesi” nedeniyle de 04.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.