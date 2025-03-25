Abdülkerim Durmaz’dan Muslera ve Kaleci Açıklamaları

ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MUSLERA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ünlü spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’da sezon sonunda ayrılması beklenen kaleci Fernando Muslera’nın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Muslera hakkındaki yorumlarıyla dikkat çeken Durmaz, “Bir kaleci 3-5 maç üste üste hatalı goller yiyebilir ama kalecilik yeteneğinin bittiği anlamına gelmez. Günay Güvenç, AZ Alkmaar maçında iyi performans gösterse de Fenerbahçe derbisine Muslera’nın çıkması gerektiğini söyledim ve haklı da çıktım. 40 yaşına kadar birçok büyük kaleci sayarım. Muslera da öyle bir profil. Ancak belli ki bazı kesimler Muslera’ya kaleciliği bıraktıracak, kafaya koymuşlar” şeklinde konuştu.

MUSLERA’NIN YERİNE ALTERNATİFLER

Durmaz, Muslera’nın takımdan ayrılması durumunda Galatasaray’ın kaleye geçecek isimler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. “Eğer Muslera giderse Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın banko kalecisi olur. Berke Özer formda ama büyük takımın kalesini korumak öyle kolay değil. Eğer Galatasaray, Berke Özer’i 1. kaleci olarak alırsa büyük hata yapar. Hem Uğurcan Çakır’ı hem de Berke Özer’i alacaksan o zaman yedek olur” ifadeleriyle alternatif kaleciler arasındaki tercih meselesine dikkat çekti.