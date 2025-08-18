Abdullah Aslan Baraja Girdi Kayboldu

BARAJ GÖLÜNDE TRAJİK OLAY

Elazığ’ın Ağın ilçesinde, serinlemek amacıyla baraj gölüne giren Abdullah Aslan (20) gözden kayboldu. Olay, Taşpınar köyü Marina mevkisinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Abdullah Aslan’un suya girmesinin ardından bir süre içerisinde kaybolması, bölgede tedirginliğe neden oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kaybolmasının ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında Abdullah Aslan’ın cansız bedeni sudan çıkarıldı. Olayın ardından Aslan’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu trajik durum, serinlemek için suya girenlerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.