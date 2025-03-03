Abdullah Avcı Futbola Geri Dönüyor

TEKNİK DİREKTÖR ABDULLAH AVCI SAHALARA DÖNÜYOR

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takıma imza atmayan deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, futbol sahalarına geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı hoca, aldığı teklifleri titizlikle değerlendirmeye başladı.

YENİ BİR TAKIM SEÇİMİ

Türkiye’de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamış ve Başakşehir’de başarılı bir dönem geçirmiş olan 61 yaşındaki Avcı, yeni başarılar elde etmek istediği bir takımın başına geçme konusunda oldukça dikkatli davranıyor. Abdullah Avcı’nın Suudi Arabistan takımlarıyla yoğun bir şekilde ilgilendiği ve Arap liginden bir takım ile görüştüğü iddia ediliyor.