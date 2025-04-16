Abdullah Avcı, Hamsik’in jübilesini kabul etti

ABDIULLAH AVCI’DAN MAREK HAMSIK’İN JÜBİLESİNE KABUL

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor’un eski yıldızı Marek Hamsik’in jübile maçı için yaptığı teknik direktörlük talebini kabul ediyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Hamsik, kariyeri boyunca kendisine tek şampiyonluğunu yaşatan Abdullah Avcı’yı jübile maçına davet etti ve takımın teknik direktörü olmasını istedi.

JÜBİLE MAÇI BRATISLAVA’DA DÜZENLENİYOR

Avcı, bu isteği olumlu karşılayarak talebi kabul ediyor. Slovak yıldız Marek Hamsik’in jübile organizasyonu, 4-5 Temmuz tarihlerinde Bratislava’da gerçekleştirilecek.