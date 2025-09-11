Haberler

Abdullah Avcı, RAMS Başakşehir’e gidiyor

TEKNİK ADAMIN YENİ ADRESİ

Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran ve Fenerbahçe ile anılan Abdullah Avcı’nın yeni durağı netleşiyor. Deneyimli teknik adam, Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir ile anlaşma aşamasına geldi. Trabzonspor’a uzun bir aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşatan Abdullah Avcı, bordo-mavililerle ikinci döneminde beklentilerin gerisinde kalmış ve görevinden ayrılma kararı almıştı.

FENERBAHÇE İLE İLGİLİ İDDİALAR

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de adı geçen teknik direktörlerden biri de Abdullah Avcı olmuştu. Futbol sahalarına geri dönmeye hazırlanan Avcı için ani bir gelişme yaşandı. Çağdaş Atan ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir, teknik direktör olarak Abdullah Avcı’yı göreve getirmeyi planlıyor. Resmi açıklamanın çok kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Enerji Bakanı Bayraktar, Gastech 2025’te Önemli Anlaşmalar Yaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Gastech 2025 Forumunda önemli doğal gaz anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Kasım-aralık döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı başlayacak.
Fransa’nın Başkenti Paris’te Protestolar Devam Ediyor

Paris'te 'Bloquons tout' hareketi, hükümet karşıtı protestolarla ulusal ölçekte eylemler düzenlemeye devam ediyor. Hükümete yönelik tepkiler giderek artıyor.

