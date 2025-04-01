Abdullah Avcı Suudi Arabistan’a Gidiyor mu?

ABDUALLAH AVCI’NIN SUUDİ ARABİSTAN’DA GÖREV ALMA İHTİMALİ

Uzun bir süre bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı hakkında spor kulislerinde sürpriz iddialar gündeme geliyor. Abdullah Avcı’nın Suudi Arabistan’a gidip gitmeyeceği üzerine son dönemde ortaya atılan bazı iddialar dikkat çekiyor ve resmi açıklamaların beklenildiği bir süreç yaşanıyor.

TEKLİFLER VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’dan ayrıldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Abdullah Avcı için Suudi Arabistan’dan teklifler aldığına dair konuşmalar spor camiasında yaygın olarak yer alıyor. Özellikle son aylarda Trabzon’da yayımlanan Karadeniz gazetesi gibi kaynaklar, Abdullah Avcı’nın Suudi Arabistan kulüplerinden gelen tekliflere olumlu yanıt verdiğini ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılma ihtimalinin bulunduğunu belirtiyor.