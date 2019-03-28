Abdullah Avcı’dan Beşiktaş açıklaması

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Süper Lig’de fırtına gibi esen Medipol Başakşehir’in tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş hocalığına getirileceği iddiası hakkında konuştu.

Basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında Abdullah Avcı’ya ‘Beşiktaş’a gidecek misiniz?’ şeklinde bir soru soruldu.

Bunun üzerine Abdullah Avcı şu cevabı verdi;

“Bu tarz söylentiler, doğru işler yaptığımızın göstergesi. Kulüp ve ekip olarak hedefimiz şampiyonluk.

Başakşehir’in şampiyonluğu ve rol model olabilmesi. Saha dışı ve saha dışı organizyonlarına doğru örnek olması.

Beş senelik kontratım var, Burası benim evim ve ailem.

Konuşulması doğru işler yaptığımızı gösterir, bizi mutlu ediyor.”

Beşiktaş’ta Mayıs’ın sonlarında yapılacak başkanlık seçimi ve ligin bitmesinin ardından yeni teknik direktör de büyük ölçüde netlik kazanacak.

FANATİK