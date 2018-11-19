Abdullah Cömert davasında karar

Biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu öldürülen Abdullah Cömert davasında sanık polis A.K 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi olayları sırasında Hatay’da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert davasında polis A.K.’un “kastın aşılması suretiyle adam öldürme” suçundan almış olduğu 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozularak, yerel mahkemenin de bozmaya uyma kararı almasıyla yargılama yeniden görülmeye başlanmıştı. Balıkesir Adliyesindeki duruşmaya, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem, abisi Adnan Cömert katıldı. Adliye çevresinde emniyet birimleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken, Cömert ailesi salona çok sayıda avukat ile girdi. Adliye bahçe kısmına girişlerden itibaren vatandaşlar arandı, duruşma katında ise tedbir alındı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada karar çıktı. Mahkeme tarafından polis memuru A.K 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TRT