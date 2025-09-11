Abdullah Fidanten’in Akrep Zehri Projesi

Diyarbakırlı inşaat ustası Abdullah Fidanten, 10 yıl önce izlediği bir belgeselde akrep zehrinin sağlık alanındaki kullanımı hakkında bilgiler edindi. Ortaokul mezunu olan Fidanten, çocukluğundan itibaren akrep ve yılanlara büyük ilgi duyuyor. Bu ilgi doğrultusunda, 9 milyon lira harcayarak Lice ilçesinde bir tesis kurdu. Fidanten’in hedefi, Türkiye’yi akrep zehri üretiminde Avrupa ile rekabet eder hale getirmek.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAYVANLARA İLGİ

40 yaşındaki Abdullah Fidanten’in tehlikeli hayvanlara merakı, çocuk yaşlarda başladı. Diğer yaşıtları güvercin, at gibi evcil hayvanlarla uğraşırken, Fidanten yılanlar ve akreplerle zaman geçiriyordu. Ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra inşaat sektöründe çalışmaya başlayan Fidanten, bu süreçte doğa ve yaban yaşam hakkında belgeseller izleyip araştırmalara devam etti.

2024 HEDEFİ VE TESİS KURULUMU

1 buçuk yıl önce, akrep zehrinin milattan önce hastalıklara çare olduğu bilgisini edinen Fidanten, çalışma alanını tamamen bu konuya yönlendirdi. Kendi tesisini kurmak için gerekli araştırmaları yaptı ve 9 milyon lira harcayarak Lice’de bir tesis açtı. Başlangıçta 300 akrep topladı ve bu sayıyı 3 bine çıkararak başarılı bir üretim sürecine geçti. Fidanten, akreplerine büyük bir özenle bakıyor ve şimdiye kadar 100 gram akrep zehri topladı. Hedefi ise aylık 2 litre akrep zehri üretmek.

YÜKSEK DEĞERLİ ÜRÜN HEDEFİ

Abdullah Fidanten, “1 gram elde edebilmek için yaklaşık 300-350 akrep sağıyoruz. Türkiye’de gramı yaklaşık 12 bin dolara alıcı buluyor” diyor. Avrupa piyasasında ise gramı 30-40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Şu an İsviçre ve Almanya gibi ülkelerde ilaç firmalarıyla görüşmelerde bulunduğunu belirten Fidanten, anlaşmalar sağlandığında hem istihdam hem de döviz girişi açısından büyük fayda sağlayacakların altını çiziyor.

SAVUNMA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNE KATKI

Fidanten, akrep zehrinin sağlık alanında özellikle kanser tedavisinde ve ağrı kesici ilaçların ham maddesi olarak kullanıldığını ifade ediyor. Ayrıca, savunma sanayii için de stratejik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu konunun devlet politikası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Fidanten, devletin destek vermesi durumunda hem kendilerinin hem de ülkenin büyük kazançlar elde edeceğini kaydediyor.