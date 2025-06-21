Abdullah Furkan Şeker’i Unutmadılar

TRAJEDİDEN SONRA KARNESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

Konya’nın Beyşehir ilçesinde eğitim yılının başlangıcında, eve dönüş yolunda trafik kazası geçiren 15 yaşındaki Abdullah Furkan Şeker, 9 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Sınıf arkadaşları, 9 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen bu kaza nedeniyle hayatını kaybeden Abdullah Furkan Şeker’in anısını yaşatmak için özel bir anma programı düzenledi.

SINIF ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİNDEN ANMA PROGRAMI

Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen programda, öğrenciler ve öğretmenler, hayatında oturduğu çiçeklerle süslenmiş sırasına özel olarak hazırlanmış karnesini ve ona verilen onur ile takdir belgelerini astılar. Bu etkinlik, Abdullah Furkan Şeker’in unutulmadığını ve ailesinin de desteklendiğini göstermek için yapıldı.