Abdullah G., Çocuğunu İstemedi, Evi Yaktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Konya’da, eşinden ayrı yaşayan Abdullah G. devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesine tepki gösterdi. Bu durumu kabul edemeyen Abdullah G., boğazına bıçak dayayıp evini ateşe verdi. Olay, saat 18.40 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Değirmen Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Abdullah G., evinin içinden patlama sesleri yükselirken, durumun ciddiyetini artırdı.

İKNA GİRİŞİMLERİ VE MÜDAHALE

Abdullah G.’nin ikna olması için ayrı yaşadığı eşi olay yerine getirildi. Ancak Abdullah G. eşinin çabalarına rağmen ikna olmadı. Bu sırada olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Apartmanda yaşayan diğer insanlar, güvenlik amacıyla tahliye edildi. Abdullah G., özel harekat ekiplerini görünce binanın çatısına çıkarak tehlikeli bir durum yarattı. Etrafa kiremit atan Abdullah G., ekiplerin müdahalesinin ardından etkisiz hale getirildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE HUKUKİ İŞLEM

Abdullah G.’nin vücudunda çeşitli kesikler olduğu belirlendi ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastane tedavisinin ardından Abdullah G.’nin gözaltına alınacağı ve adli işlemlerin başlatılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Abdullah G.’nin ateşe verdiği evin, birkaç ay önce taşındığı bir yer olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.