Abdullah G. Yangın Çıkardı, Hastaneye Kaldırıldı

Olayın Gelişimi

KONYA’da, Abdullah G. eşinden ayrı yaşadığı dönemde, devlet koruması altına alınan 8 yaşındaki çocuğunun geri verilmemesi üzerine boğazına bıçak dayayıp evini ateşe verdi. Olay yerine müdahale eden özel harekat ekipleri, Abdullah G.’yi etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler meydana gelen Abdullah G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Abdullah G.’nin ateşe verdiği evde yangın çıktı ve patlama sesleri duyuldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Paniğe Neden Olan Anlar

Olay, saat 18.40 sıralarında Meram ilçesinde bulunan Sahibiata Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında gerçekleşti. Çocuğunun geri verilmemesine tepki gösteren Abdullah G., boğazına bıçak dayayıp evi ateşe vermesiyle durumu daha da kötüleştirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Abdullah G., polis ekiplerine kapıyı açmadı ve kendisini öldüreceğini ifade etti. Patlamaların duyulması, durumu daha da ciddi hale getirdi ve yangın itfaiye ekipleri tarafından pencereden müdahale edilerek söndürüldü.

İkna Çabaları

Abdullah G.’yi ikna edebilmek için ayrı yaşadığı eşi olay yerine çağrıldı, ancak başarılı olamadı. Bu süreçte, olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Apartmanda yaşayan diğer kişiler tahliye edildi. Abdullah G., özel harekat ekiplerinin geldiğini görünce binanın çatısına çıkarak etrafa kiremit atmalarıyla panik yarattı. Etrafta bulunan ekiplerin dalgınlığından yararlanan özel harekat birimi, Abdullah G.’yi etkisiz hale getirdi.

Hastaneye Sevk ve Sonrası

Vücudundaki yaralar nedeniyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan Abdullah G.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ve hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi. Ayrıca, Abdullah G.’nin ateşe verdiği eve birkaç ay önce taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.