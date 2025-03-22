Abdullah Gül’den İmamoğlu Gözaltısı Yorumu

GÜL’DEN İMAMOĞLU’NA DESTEK AÇIKLAMASI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gül, Karar yazarı Mehmet Ocaktan’a yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun durumunu ele aldı. “Vaktiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu’na da yapılmamalı” şeklinde konuştu.

SİYASİ DİYALOGUN ÖNEMİ

Gül, ülkedeki mevcut siyasi atmosfer hakkında da değerlendirmelerde bulundu. “Son günlerde evimizin içinde maalesef bir türbülans baş gösterdi. Daha bir sonraki seçimlere 3 seneye yakın zaman varken, bazı sorunlar siyasi diyalogla ve formüllerle çözülebilecekken böyle bir çalkantı içinde kalmak bizi ileriye götürmez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, geçmişte yaşanan benzer durumların tekrar yaşanmaması gerektiğini vurguladı. “Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım” dedi.

HUKUKUN VE HAKKANİYETİN ÖNEMİ

Gül, “Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok” diyerek, toplumu bir kez daha huzursuzluğa sürükleyecek girişimlerin gereksiz olduğunu belirtti. Bu tür çalkantıların, Türkiye’de iktidara ya da muhalefete herhangi bir fayda sağlamayacağını ifade eden Gül, “Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz. Yoksa Türkiye kaybeder” uyarısında bulundu.