Abdullah Gül: İsrail’in Arz-ı Mevud İddiası Mitolojiktir

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE ÜZERİNE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Gazze’ye yönelik saldırıları ve binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İsrail’in, savaşın kapsamını Lübnan ve İran’a yayma çabaları dikkat çekiyor. Siyonizmin tarihsel kökenleri ve ‘arz-ı mevud’ olarak bilinen ‘vadedilmiş topraklar’ iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Orta Doğu’yu kana bulamasının yanında Türkiye’yi hedef alabileceğine dair uyarılarda bulundu. Bu açıklamalar üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de görüşlerini paylaştı.

GÜL, VADİLİ TOPOĞRAFLAR İDDİASINI MITOLOJİK BULUYOR

Abdullah Gül, Türkiye’deki mevcut siyasi ve ekonomik durumlardan bölgedeki savaş olasılıklarına kadar önemli değerlendirmelerde bulundu. Gül, İsrail’in vadedilmiş topraklar iddiasını ‘mitolojik’ olarak nitelendirerek şöyle söyledi: “Modası geçmiş hayaller olduğu için bu ideolojik ya da mitolojik iddiaları önemsemiyorum. İsrail, Türkiye’ye karşı düşmanca davranışlar sergilemeye cesaret edemez.”

KÜRTLERE TEMEL HAKLAR TANINMALI

Gül, ekonomik duruma da temas ederek; “Ekonomi, insanların hayatındaki en önemli faktördür. Son 5 yılda ekonomi kötüye gitti. Olan oldu ve enflasyon neredeyse yüzde 100’lere çıkmaya başladı.” diyerek Suriye’deki Türk askerlerinin ne zaman geri çekileceği meselesinin tartışılması gereken bir konu olduğunu belirtti. Bunun yanında, Kürt halkıyla PKK’nın birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini söyleyerek, “Kürtlere temel haklar tanınmalı.” ifadesinde bulundu.

MÜLTECİLERİN GÜVENLİ DÖNÜŞÜ GEREKİYOR

Gül, 2014 yılına kadar hukukun üstünlüğü konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtmesine rağmen, o tarihten sonra yaşanan gerilemelere vurgu yaptı. Mültecilerin hangi ülkeye giderlerse gitsinler kendilerini evlerinde hissetmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Gül, “Elbette vatanlarını, evlerini, tarlalarını, okullarını özlüyorlar. Mülteciler, kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri uygun bir biçimde geri dönmeli.” dedi.

ARAP BAHARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esed’le görüşme önerisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, Arap Baharı’nın bir hayal kırıklığı olmadığını ifade etti. Ancak olayların ilerleyişi konusunda üzülmeden edemediğini belirten Gül, Arap halklarının ekonomik ve sosyal yaşama dair umutları olduğunu, bu yüzden hükümetlerin hesap vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.