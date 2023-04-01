Abdullah Gül: Kemal Beyi azimli gördüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, seçime dair açıklama yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti.

Gül’ün Sarıyer’deki ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, görüşmede ekonomi, dış politika ağırlıklı olmak üzere çeşitli konularda Gül’ün görüşlerini sordu. Gül’ün de yakın çevresine, “Kemal Bey’i azimli gördüm, sonra bakalım ne olur. Kemal Bey benim görüşlerimi almak istedi, ben de kendi görüşlerimi aktardım” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.