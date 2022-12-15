Abdullah Gül’den tepki: Millet iradesi her şeyin üstündedir

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında görüş bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen verilen hapis cezası kararı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Abdullah Gül: “Millet iradesi her şeyin üstündedir” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ‘siyasi yasak’ davasında İmamoğlu’na ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi. Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis kararı sonrası siyasilerden mesajlar peş peşe geldi.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karara tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Gül, mahkemelerin bu yanlıştan döneceğine inandığını söyledi.

“MİLLETİN İRADESİ HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR”

Abdullah Gül, “Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu’na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.