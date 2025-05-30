Abdullah Güler, Adaylığı İçin Dilekçe Verdi

ADAYLIK MÜRACATININ TESLİMİ

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı için İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un aday gösterilmesiyle ilgili dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim etti. Abdullah Güler’e birlikte, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da eşlik etti.

MECLİS BAŞKANLIK SEÇİMİ SÜRECİ

Güler, dilekçenin tesliminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Meclis Başkanı adaylık sürecinin 28 Mayıs’ta başladığını belirtti. “AK Parti Grubu olarak, tüm milletvekillerimizin imzasıyla, 28. Yasama Dönemi’nin kalan 3 yıllık döneminde Meclis Başkan adayı olarak İstanbul Milletvekilimiz, halihazırdaki Meclis Başkanımız Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’i aday göstermek için dilekçemizi TBMM Genel Sekreterliğimize vermiş olduk.” dedi. Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğünün 10. maddesine göre, adaylık müracaatlarının Pazar günü sona ereceğini belirten Güler, 3 Haziran Salı günü Meclis Başkanı seçimlerinin tamamlanacağını ifade etti.

SEÇİM SÜRECİNİN DETAYLARI

Meclis Başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turda ise salt çoğunluğun arandığını hatırlatan Güler, gerektiğinde en fazla oy alan iki aday arasında en çok oyu alanın Meclis Başkanı seçileceğini anlattı. Numan Kurtulmuş’un siyasi birikimi, entelektüel donanımı ve yönetişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, “Bu iki yıllık dönemdeki samimi işbirliği ve adil yönetim anlayışından dolayı Meclis Başkanımıza, AK Parti Grubu adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Güler, kalan 3 yıllık dönemde de TBMM Başkanı Kurtulmuş ile beraber tüm siyasi parti gruplarıyla samimi ve çözüm odaklı bir anlayışla millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için Meclis’in önemli bir diyalog merkezi olacağını belirten Güler, “İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında da Meclis Başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyonlara her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum.” ifadesini kullandı. Güler, Numan Kurtulmuş’a Meclis Başkanlığı konusunda hayırlı olması temennisinde bulundu.