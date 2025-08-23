Abdullah Güler, CHP’yi eleştirdi

ABDULLAH GÜLER’İN AÇIKLAMALARI

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kars’ta gerçekleştirilen ‘Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları’ etkinliğinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dair sert açıklamalar yaptı. Güler, “Neyle itham ediliyorsunuz? Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. Vallahi bu lafların birçoğunu insanımız duyduğunda, yüzü kızarıyor” dedi ve CHP’nin bu ayıplı işlerin karşısında “Alnımız ak, bir leke bile yok bizde” açıklamasına dikkat çekerek, “Sanki uzayda oldu bu olaylar” ifadelerini kullandı.

KARS-ARALIK-IĞDIR-DİLUCU TREN HATTI PROJESİ

Toplantıda Kars-Aralık-Iğdır-Dilucu 224 kilometrelik tren hattı projesini değerlendiren Güler, toplam yatırım maliyetinin 114 milyar TL olduğunu belirtti. Bu projenin Kars’ı batıda Avrupa’ya ve Londra’ya, doğuda ise Pekin’e bağlayacağını vurguladı. Güler, siyasi gündem ile ilgili de eleştirilerde bulunarak, CHP Genel Başkanı’nın deprem konusunu gündeminde tutmadığını ve İstanbul merkezli bir tartışma yürüttüğünü ifade etti.

SİYASİ ELEŞTİRLER VE YATIRIMLAR

Güler, Sivas’ta inşa edilen dev sağlık kompleksine de dikkat çekerek, “Gözünün önünde olan Kars’taki büyük sağlık kompleksi inşaatı devam ediyor,” dedi. Ayrıca, sosyal konut üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunup İzmir’deki yolsuzluk operasyonlarına atıfta bulundu. Konut vaadiyle insanlardan umut çalındığını ve “CHP’nin İzmir il Başkanının kooperatif başkanı olduğu ve yargılananların olması” vurgusu yaptı.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU’NA DEĞİNDİ

Abdullah Güler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dair, “Hiçbir aşamasında, başlangıcında, devamında, bundan sonra hiçbir pazarlık asla yoktur, olmamıştır ve bundan sonra da olmayacaktır” dedi. Güler, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde güvenilir bir yaklaşım sergilediğini ve bölgesel sorunlara hakkaniyetli bir şekilde yaklaştığını belirtti.

Güler’in konuşmasının ardından, Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte diğer milletvekilleri, ilçe ziyaretlerine başladı.