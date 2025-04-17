Abdullah Güler, Gazi Meclis’e üzüldü

MECLİS’TEKİ TARTIŞMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın Gezi Davası nedeniyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin iade kararını TBMM’de okumasına değinerek, “105 yıldır Gazi Meclis, bu kadar sığ, ciddiyetsiz, garip bir yaklaşımı ilk defa görüyor. Çok üzüldüm” dedi. Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında da Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, ona şifa diledi. “TBMM Başkan Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder Bey ile 28’inci Yasama Döneminde çalışma ortamı bulduk. Nezaketini, samimiyeti her zaman yakından hissettik” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Güler, Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’nın eyleminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından benimsendiğini belirtti ve “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, adeta zıvanadan çıkmış bir kişi misali, saçma sapan, tamamen gerçek dışı ifadeleri kullanmaya devam ediyor” dedi. Güler, Gazi Meclis’in 105 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, geçmişteki değerleri ve bugünkü olumsuzlukları karşılaştırdı. Özgür Özel ile birlikte grup başkanvekilliği yaptığını da hatırlatan Güler, “Dün meydana gelen ve bugün savunmak zorunda kaldığı bu sinsi, pusu kurarcasına yapılan eylemi, ‘Anayasaya karşı uygunlukla’ ifade ediyor” şeklinde eleştiride bulundu.

TBMM’DE GÜNDEM BELİRLİ

Güler, TBMM Genel Kurul gündeminin toplantı öncesinde belirlendiğini vurgulayarak, “TBMM’nin dün gündemi belliydi. Siz TBMM gündeminde yer almayan bir hususu niye gizleyerek, saklanarak, sinsice yapmaya çalışıyorsunuz; bunu bir açıklayan” dedi. Meclis’in kurallarının net olduğunu ve geçmişte uygulanmamış bir işlem ile ilgili yasanın ihlal edildiğini öne sürdü. “Haklıysanız ve doğru yaptığınıza inanıyorsanız neden Meclis’i kapatıp gidiyorsunuz” şeklinde bir tepki gösterdi.

İLERİDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN UMUT VERİYOR

Güler, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı sonrası ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında yürütülecek çalışmalara da değindi. “Bir heyet halinde sürüyordu. Heyet devam ediyor. Sırrı Süreyya Bey’in şahsında ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğunu gördük” ifadelerini kullandı. Güler, bu sürecin kaldığı yerden, kesintisiz ve daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğine inandığını belirtti.