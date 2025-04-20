Abdullah Güler, Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti

BAŞKAN GÜLER’İN HASTANE ZİYARETİ

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat geçirdiği Şişli’deki hastaneyi ziyaret etti. Güler, hastanede hem DEM Parti milletvekilleri hem de Önder’in aile yakınlarıyla görüşerek, Önder’e acil şifalar dileyerek açıklamalarda bulundu.

HASTA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Güler, “İnşallah tez zamanda iyileşir ve Meclis’te bizim aramıza dönerler. Duamız o şekilde.” diyerek, Önder’in durumu hakkında umutlu olduğunu ifade etti. “Büyük bir rahatsızlık ama herkes umudunu koruyor. İlk günden daha iyi bir seviyeye gelmesini en azından memnuniyetle karşılıyoruz.” şeklinde konuşan Güler, durumun daha iyiye gittiğini aktardı. Ayrıca, risk durumu ve bekleme süresinin önemine de vurgu yaparak, “Dua edeceğiz, bekleyeceğiz.” dedi.

SAĞLIK SÜRECİNİN TAKİBİ

Güler, Önder’in sağlık sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edildiğini belirtti. Bu süreçte sağlık politikalarıyla ilgili sorumlu genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın önemli bir rol oynadığını belirtti. Güler, “Ülkemiz, devletimiz tüm imkanlarıyla burada gerekli her tür desteği veriyoruz, ilgileniyoruz ama burada duaya da çok büyük bir ihtiyaç var.” diyerek sözlerini tamamladı.