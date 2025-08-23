Abdullah Güler, “Terörsüz Türkiye” hedefini vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Terörsüz Türkiye” hedefine dair, “Bu süreçlerde fedakarlığı, azmi ve mücadeleyi gösteren, bu aziz vatan uğruna şehit düşmüş olan şehitlerimizi, yakınlarını incitecek, üzecek hiçbir aşama ve gelişme asla olmayacaktır.” dedi. Güler, “Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında Kars’ta, parti olarak 81 il ve 922 ilçede bu tür buluşmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KARS-IĞDIR DEMİR YOLU HATTI

Dün Iğdır’da temeli atılan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı hakkında değerlendirmelerde bulunan Güler, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu 224 kilometrelik bir tren hattının temeli atıldı. Toplam yatırım maliyeti 114 milyar lira olan çift hatlı, elektrikli ve bu hattın üzerinde birçok menfez, viyadük, tünel yapılacak. Muazzam bir yatırım alanı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu projenin Doğu-Batı ekseninde Kars’ı Avrupa’ya, Londra’ya bağlayıp buradan Pekin’e ulaşacak bir altyapı sağlayacağını vurguladı. Güler, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde 23 yıldır süregelen hizmet geçmişinin bu şekilde devam ettiğini belirtti.

CHP’nin Sivas mitingine de değinen Güler, “CHP Genel Başkanı sağda solda geziniyor, gündemi ne? Gündeminde deprem var mı? Yok. Aziz milletimize bugüne kadar sunduğumuz hizmetler açısından bir teşekkürü veya takdiri var mı? Yok.” dedi. Güler, CHP’nin eleştirilerine yanıt verirken, “Yüksek hızlı tren için ‘ne gerek var Sivas’a niye bu hizmeti yapıyorsunuz’ demişti. Bir tane projenin örneğini gösterin de görelim.” şeklinde konuştu. İzmir’deki yolsuzlukla ilgili durumu da eleştirerek, CHP’nin açıklama yapmamasını eleştirdi.

REGİONAL SORUNLAR VE GÜVENLİK

Bölgesel sorunların devam ettiğine dikkat çeken Güler, Manavgat olayları gibi konulara da değinerek, “Türkiye’nin şu anda bulunduğu bölgesel risklerine baktığımızda kuzeyimizde Rusya-Ukrayna Savaşı, doğumuzdaki gerilim Pasifik’te hala devam ediyor.” dedi. Güler, 7 Ekim’den beri İsrail’in devam eden saldırılarına da vurgu yaptı.

MİLLİ DAYANIŞMA VE DEMOKRASİ KOMİSYONU

“Terörsüz Türkiye” çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Güler, Meclis’te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ihdas edildiğini belirtti. Mecliste temsil edilen siyasi partilerin kamuoyuna baktığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 90’ına denk geldiğini ifade etti. Güler, “Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli çok açık ve net söyledi, hiçbir pazarlık asla yoktur.” dedi.

İLÇE ZİYARETLERİ

Güler, programının ardından AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve diğer milletvekilleriyle birlikte ilçe ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda bölgede kalan çeşitli sorunları ve ihtiyaçları yerinde görüp değerlendirdiler.