Abdullah Güngör Kayalıklardan Düştü, Kurtarıldı

OLAYIN AYRINTILARI

Muş’un Kızılağaç beldesinde bir grup arkadaşla piknik yapan Abdullah Güngör (24), kanyonda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşüp ayağını kırdı. Olay, Muş merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç beldesinde öğle saatlerinde gerçekleşti. Güngör, arkadaşlarıyla piknik yaptıktan bir süre sonra yürüyüşe çıktı. Kanyon içerisinde dengesini kaybeden genç, kayalıklardan düşerek yaralandı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ayağını kıran Güngör, bulunduğu yerden çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Kızılağaç Belediyesi itfaiyesi, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kurtarma çalışmalarına belde halkı da katkı sağladı. Ekipler, Abdullah Güngör’ü sedyeyle alarak güvenli bir bölgeye taşıdı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Güngör’ün durumunun iyi olduğu belirtildi ve hastaneye kaldırıldı.

