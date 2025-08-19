Abdullah K., Sahte Kimlik İle Yakalandı

SUÇLU GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, farklı suçlardan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K., sahte kimlikle yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdullah K.’nin ‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarıyla toplamda 23 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Şüphelinin ilçede bulunduğu tespit edildikten sonra, yapılan operasyonla adresinde gözaltına alındı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yapılan işlemler sonrasında, Abdullah K. mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.