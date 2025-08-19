Haberler

Abdullah K., Sahte Kimlik İle Yakalandı

SUÇLU GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, farklı suçlardan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah K., sahte kimlikle yakalandı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Abdullah K.’nin ‘Hırsızlık’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarıyla toplamda 23 suç kaydının bulunduğunu belirledi. Şüphelinin ilçede bulunduğu tespit edildikten sonra, yapılan operasyonla adresinde gözaltına alındı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Yapılan işlemler sonrasında, Abdullah K. mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki asayişin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Haberler

Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.