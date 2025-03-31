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Abdullah Öcalan Ailesiyle Bayramda Buluştu

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DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti çerçevesinde görüştüğünü ilan etti. Partiden gelen açıklamada, Abdullah Öcalan ile birlikte kardeşi Mehmet Öcalan, yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım ve kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar, ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan’ın bayram ziyareti için bir araya geldiği belirtildi.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, Öcalan’la dört yıl sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan’ın görüşmesi gerçekleşmişti. DEM Parti heyeti de bu dönem içinde üç kez adaya giderek ziyaretlerde bulundu.

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