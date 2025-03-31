Gündem

Abdullah Öcalan İmralı’da Ailesiyle Bayramlaştı

abdullah-ocalan-imrali-da-ailesiyle-bayramlasti

DEM PARTİ AÇIKLAMADA BULUNDU

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti çerçevesinde görüştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan’ın yanı sıra, Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar, ayrıca Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında bir araya geldi.

BAYRAM GÖRÜŞMELERİ ÖNEM KAZANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, Öcalan’la dört yıl aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan görüşme gerçekleştirmişti. DEM Parti heyeti de bu süreçte, Abdullah Öcalan’ı görmek için üç kez adaya gitmiş bulunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Anjiyo Olan Mahir Polat Cezaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "terör" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu süreçten sonra taburcu edildi.
Gündem

DEM Parti’den Öcalan Ailesine Bayram Ziyareti

DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın ailesinin İmralı Adası'nda bayram ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.