Abdullah Öcalan İmralı’da Ailesiyle Bayramlaştı

DEM PARTİ AÇIKLAMADA BULUNDU

DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesiyle bayram ziyareti çerçevesinde görüştüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan’ın yanı sıra, Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar, ayrıca Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında bir araya geldi.

BAYRAM GÖRÜŞMELERİ ÖNEM KAZANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen Ekim ayında yaptığı çağrının ardından, Öcalan’la dört yıl aradan sonra Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan görüşme gerçekleştirmişti. DEM Parti heyeti de bu süreçte, Abdullah Öcalan’ı görmek için üç kez adaya gitmiş bulunuyor.