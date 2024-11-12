Abdullah Öcalan’ın ‘Umut Hakkı’ Tartışması

ŞAMIL TAYYAR’IN İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı”ndan yararlanmasıyla ilgili bir görüşme sürecinin yürütüldüğünü ve bu sürecin olumlu sonuçlandığını iddia etti. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu tarafından düzenlenen sempozyum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddialara yanıt verdi. Tunç, “Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Bakan Tunç, Türkiye’nin terörden kurtulmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi liderlerin de önemli açıklamalar yaptığını belirtti. “Terörün her türlüsü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Birtakım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil” dedi.

CEZAEVİNDEKİ HÜKÜMLÜLERİN YAKINLARIYLA GÖRÜŞMELER

Tunç, cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşeceklerine dair mevzuatın belli olduğunu ifade etti. Bu çerçevede “yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor” dedi. “Milletimizin birlik ve beraberliğini, huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumundayız” açıklamasında bulundu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Bakan Tunç, “Bu ülkenin insanları kardeştir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirip, iç cephemizi kuvvetlendirerek Türkiye’yi daha güçlü kılmak durumundayız. Bu yöndeki çalışmalara da hız kesmeden devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.