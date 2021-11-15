Abdullah Öcalan’ın kardeşi virüsten öldü

Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın Çin’den yayılan corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdulllah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Öcalan, Erbil’de bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Haberi Kuzey Irak basını duyurdu.

Osman Öcalan’ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ı oğlu Velad Osman babasının sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Velad Osman, babasının geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşma yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

Kuzey Irak basını son olarak koronavirüse yakalanan Osman Öcalan’ın tedavi gördüğü hastanede öldüğünü duyurdu.