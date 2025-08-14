Abdullah Onur, Şoförüyle Darp Etti

TUTUKLANAN İŞ ADAMI ABDULLAH ONUR’UN OLAYI

Eski Bolu Belediyespor Başkanı olan iş adamı Abdullah Onur, şoförüyle birlikte darp ettiği kişi Haktan Y.’nin şikayetçi olması üzerine tutuklandı. Olay, Paşaköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Abdullah Onur, aracını Haktan Y.’nin evinin önünden geçirirken, burada Haktan Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Onur, aracından inerek şoförü Alihan K. ile birlikte Haktan Y. ile kavga etti. Kavga sırasında Haktan Y. yaralandı.

KAVGA SONRASI ŞİKAYET VE GÖZALTILAR

Kavganın sona ermesinin ardından Haktan Y., Abdullah Onur ve şoföründen şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, Abdullah Onur ve şoförünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Onur, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Abdullah Onur ve Alihan K.’yı ‘kasten yaralama ve tehdit’ suçlarından tutukladı ve cezaevine gönderdi.

Mahkemenin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürülen Abdullah Onur, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek küfretti. Bu olay, kamuoyunda geniş yankı buldu ve dikkatleri çekti.