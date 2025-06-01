Abdullah Özdemir, Gazze’de Saldırıları Kınadı

GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ DRAMA DİKKAT ÇEKİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gazze’deki duruma dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Gazze’de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük” dedi. Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde yapılan ve 24 saat sürecek olan “Filistin İçin Sessiz Kalma” ortak canlı yayın programına katıldı. Program, Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştiriliyor.

DUYARLILIK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA

Özdemir, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Filistin meselesine duyarlı olduğunu belirtti. Gösterilen duyarlılığın dünya genelinde yayıldığını vurgulayan Özdemir, buna rağmen bazı kişilerin hem sessiz kalıp hem de maddi destek vererek zulme katkı sağladığını ifade etti. “Sadece insani bir duyarlılıkla oraya gelen, yanılmıyorsam 221 gazetecinin orada katledildiğini gördük” şeklinde konuştu. Özdemir, bu durumu kural tanımayan bir anlayışla ilişkilendirerek, “Yahudi olup da siyonist anlayışa karşı olanlara da aynı şekilde bakan bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

BOYKOT VE DUYARLILIĞIN ARTIRILMASI

Boykot konusuna da değinen Özdemir, Türkiye’nin bu konuyu önemli bir boyuta taşıdığını ve çocukların bile boykotlu ürünlere mesafeli yaklaştığını aktardı. Aliya İzzetbegoviç’in, “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hatırlatan Özdemir, “O yüzden asla unutturmamak gerekiyor, devamlı bunun üzerine bugün olduğu gibi eğilmek gerekir” ifadesini kullandı. Gazetecilerin bu konudaki duyarlılığının önemli olduğunu belirten Özdemir, “Türkiye, Türkiye’den ibaret değil. Türkiye bölgesinde çok önemli bir güç haline geldi” dedi. Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve vatandaşların duruşunun, dünya genelinde etki yaratan bir duruma ulaştığını vurguladı.