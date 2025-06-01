Abdullah Özdemir, Gazze’yi kınadı

HABERİN ORTAMI VE DUYARLILIK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, “Gazze’de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük.” ifadesini kullandı. Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen ve 24 saat sürecek olan “Filistin İçin Sessiz Kalma” ortak canlı yayın programına katıldı. Gazeteci Türker Akıncı’nın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda konuşan Özdemir, her görüşten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Filistin meselesine duyarlı olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’DE BOYKOT DUYGULUĞU

Gösterilen duyarlılığın tüm dünyaya yayıldığını fakat yinede bazı kişilerin hem susarak hem de maddi destek vererek zulmü sürdürenler olduğunu ileten Özdemir, “Gazze’de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük.” değerlendirmesinde bulundu. Özdemir, sadece insani bir duyarlılıkla bölgeye gelen yaklaşık 221 gazetecinin orada katledildiğini hatırlattı. “Bunu aslında kural tanımayan, din tanımayan, kendinden olmayan hiçbir ferdi tanımayan bir anlayışla karşı karşıyayız.” diyen Özdemir, burada inanç sisteminin ötesinde bir anlayışın var olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in uyguladığı zulme karşı duran Yahudilerin de var olduğunu belirtmek gerektiğini ifade etti.

BİRLİKTE HAREKET ETME GEREKİYOR

Özdemir, boykot konusunda Türkiye’nin konuyu önemli bir boyuta taşıdığını ve çocukların bile boykotlu ürünlere uzak durduğunu aktardı. Aliya İzzetbegoviç’in “Unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü anımsatan Özdemir, “O yüzden asla unutturmamak gerekiyor, devamlı bunun üzerine bugün olduğu gibi eğilmek gerekir.” dedi. Özdemir, gazetecilerin bu konudaki duyarlılığı gibi tüm iş dünyası ve meslek gruplarının da bu duyarlılığı artırması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin artık bölgede önemli bir güç haline geldiğini söyleyen Özdemir, Cumhurbaşkanının her söylediğinin ve vatandaşların duruşunun tüm dünyada etki oluşturan bir boyuta ulaştığını belirtti.