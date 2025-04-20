Abdullah Özdemir, Sultangazi’de Ziyaretler Yaptı

HANE ZİYARETLERİ VE VATANDAŞ TOPLANTILARI

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi’de hane ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan “2 milyon üye ziyareti” programı çerçevesinde 50. yıl Mahallesi’nde bulunan Özdemir’e, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve teşkilat mensupları eşlik etti. Özdemir, burada gerçekleştirdiği sohbetlerde, “Ak Parti olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm İstanbulluları ziyaret ediyoruz” ifadesini kullandı.

PROJELER VE YATIRIMLAR

Sultangazi Belediyesi’nin gençlere ve halka değer katan projeleri hayata geçirdiğine vurgu yapan Özdemir, “Sultangazi Belediye Başkanımızla beraberiz. Sultangazi’mizde geçmiş dönemde görev yaptığı 5 yılda her mahalleye dokunmayı başardı. Gençlerimize yönelik gençlik merkezleri, havuzlar ve eğitim merkezleri oluşturdu. Kadınlarımız için sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eser kazandırdı ve çocuklarımız için de çok kıymetli projeler gerçekleştirdi” şeklinde konuştu. Özdemir, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi’nin (SEDA) öğrencilere lise ve üniversite sınavlarına ücretsiz hazırlık desteği sunduğunu da belirtti. Ayrıca, CHP’li bazı belediyelerin kütüphane dahi yapmadıkları eleştirisinde bulundu.

RAMAZAN DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

Özdemir, 7 Şubat’ta “Her Mahallesiyle İstanbul” mottosuyla başlattıkları yeni dönem çalışmalarının Ramazan ayında da yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatarak, “Ramazan ayını, özellikle AK Partili belediyelerin bulunduğu ilçelerde en güzel şekilde yaşama imkanı bulduk. Bu süreçte teşkilatlarımız, muhalefette olduğumuz ilçelerde bile büyük bir gayret gösterdi ve milletimizin yanında yer aldı” dedi. Özdemir, AK Parti’nin vakit kaybetmeden, milletin değerleriyle buluşarak her zaman yönünü millete göre belirlediğini aktardı. “AK Parti hiçbir zaman vesayetten veya dış güçlerden beslenmedi, tam aksine milletin desteğiyle vesayetin etkilerini kırmayı başardı” diyerek partinin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı.

VATANDAŞ ZİYARETLERİ

Özdemir, hane ziyaretleri kapsamında Sultangazi’de yaşayan Divarcı ve Güven ailelerini de evlerinde ziyaret etti. Ayrıca, AK Parti’ye yeni üye olanların formlarını kendisi doldurarak sürdürdüğü bu çalışmalarla birlikte, toplumun tüm kesimlerini kucaklama özverilerine devam edeceklerini ifade etti.