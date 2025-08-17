Abdullah Törü Depremi Unutmayalım Dedi

DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMAMAK GEREKEN BİR KONU

Ak Parti Eskişehir Çevre ve Şehircilik Politikalar Başkanı Abdullah Törü, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Törü, yazısında deprem gerçeğinin her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı. 17 Ağustos 1999 sabahı meydana gelen büyük Marmara depreminin, yalnızca binaları değil, milyonlarca insanın hayatını da derinden etkilediğini belirtti. “O gece on binlerce canımızı kaybettik, yüzbinlerce insan evsiz kaldı. Acıyı, çaresizliği ve dayanışmanın en derin halini birlikte yaşadık.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN DEPREM POLİTİKALARI

Törü, Türkiye’nin deprem gerçeğinin her vatandaşın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli konulardan biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde belirlenen vizyonun, milletin huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri modern, dayanıklı ve yaşanabilir şehirler inşa etmek olduğunu kaydetti. Törü, “Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirilen projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR’DEKİ DEPREM RİSKİNE DİKKAT

Törü, Türkiye’nin her yeri gibi Eskişehir’in de deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı. “Depremler yalnızca Marmara veya Ege bölgesinin meselesi değildir. Şehir, fay hatlarına yakınlığı ve artan nüfus yoğunluğu sebebiyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya.” dedi. Ayrıca, Eskişehir’de yerel yönetimlerin 26 yıldır kentsel dönüşüm ve deprem tedbirleri konusundaki yetersizliklerinin büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İŞ BİRLİĞİNE AÇIKLIK

Eskişehir’in geleceğini güvence altına almanın herkesin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Törü, “İl Başkanımız Gürhan Albayrak’ın her fırsatta dile getirdiği gibi konu Eskişehir’in geleceğiyle gerisi teferruattır.” dedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı olarak kentsel dönüşüm hususunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını tekrarladı. Mesajında, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, ailelerine sabırlar gerektiğini belirtti ve “Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün felaketlerden muhafaza eylesin.” ifadelerini kullandı.