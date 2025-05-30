Abdullah Ü., Tüfekle Ağır Yaralandı

POMPALIDAN VURULAN ABDULLAH Ü. AĞIR YARALANDI

Keçiören ilçesinde bulunan pazar alanında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Abdullah Ü., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde Etlik Mahallesi’nde yer alan Ayvalı Kapalı Pazar yeri civarında gerçekleşti. Saldırının ardından Abdullah Ü., yaşadığı ağır yaralarla birlikte sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Abdullah Ü.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırının oluşmasıyla beraber çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak amacıyla araştırmalarını sürdürüyor. Polisiye yetkilileri, şüphelinin tespit edilmesi adına detaylı incelemelere başladı.