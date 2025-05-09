Abdullah Ve Feriştah Kurtarıcı Bahçede Mutlu

BİRLİKTE ÇALIŞMAK MUTLULUK KATIYOR

Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’ndeki bahçelerinde çalışan Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, toprakla uğraşmanın verdiği mutluluk sayesinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getiriyor. SGK’dan emekli olan Abdullah Kurtarıcı, her yıl bahar aylarında zeytin bahçelerine eşiyle birlikte çeşitli sebzeler ekiyor ve yaz aylarında doğal ürünlerin tadını çıkarıyorlar.

TOPRAĞA BAĞLILIK VE MUTLULUK

50 yılı aşkın bir süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu ifade ederek şehirde yaşamak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunu belirtiyor. 4 çocukları bulunan çift, bahçelerine sebze dikecek alanlar oluşturarak fidelerini dikiyor. Kurtarıcı, “İki tarafın bazen birbirini duymaması” durumunda da huzurlu bir evlilik süreci yaşadıklarını aktarıyor. “Ben burada akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor. Biber, patlıcan, domates, fasulye, börülce, bamya, marul, soğan ektik. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Çocuklarımla gelip burada oturup yemek yedim mi en kral benim” şeklinde açıklamalar yapıyor.

TOPRAK İLE İLGİLİ GÜZEL ANILAR

Emekli maaşlarını bahçede harcadıklarını belirten Kurtarıcı, geçen yıl zarar ettiklerini fakat bu durumun kendisini rahatsız etmediğini söylüyor. Toprakla uğraşmanın kendilerine mutluluk kattığını vurgulayarak, “Eve geldim mi hanımın misafirleri geliyor. Buraya ne misafirin geliyor. En rahat toprak” sözlerini aktarıyor. Eşine bahçede yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, “Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor” diyerek toprakla meşgul olmanın güzelliğini ifade ediyor.