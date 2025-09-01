Abdullah Yalınkılıç, FÜ Gazetecilik Öğrencisi

Abdullah Yalınkılıç, 66 yaşında eğitim tutkusuyla öne çıkıyor. Daha önce 7 farklı bölüm bitiren, bir bölümünü donduran ve şu an bir diğerinde eğitimine devam eden Yalınkılıç, bu yıl Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ne yerleşerek onuncu üniversite serüvenine adım attı. Elazığ’da yaşayan Abdullah Yalınkılıç, iki çocuk babası. Sekiz ay önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden teknik personel olarak emekli olan Yalınkılıç, Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ne kabul edildi. Daha önce halkla ilişkiler, işletme, endüstri otomasyon, elektronik teknolojisi, adalet, turizm ve seyahat hizmetleri ile Munzur Üniversitesi İngilizce Mütercimlik bölümlerini tamamlayan Yalınkılıç, halen FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

“Bu aslında 10’uncu üniversitem” diyen Yalınkılıç, sosyoloji bölümündeki kaydını dondurduğuna dikkat çekerek, “İlerleyen süreçte geri dönebilirim. Her öğrenim, bana farklı bir pencere açtı. Öğrenmek ömür boyu süren bir serüven” ifadesini kullandı. Bitirdiği ve okumaya devam ettiği bölümler hakkında detaylı bilgi veren Yalınkılıç, “Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden teknik personel olarak 8 ay önce emekli oldum. Eğitimime bu yıl devam ediyorum. Şu anda Fırat Üniversitesi (FÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü ile birlikte FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü son sınıf öğrencisiyim. İki bölümün bir arada yürütülmesi için planlama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yalınkılıç, okumanın kendisi için öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, “Aslında 10’uncu üniversitem. Daha önce sosyoloji bölümünü okuyordum ve kaydımı dondurdum. İleride belki ona da devam edebilirim. 2000 yılında üniversite serüvenime başladım. 1978’de Erzurum’da bir bölümü kazanmıştım ama havalimanına atamam olduğu için o bölümü okuyamadım, bu içimde ukde kaldı. 2000 yılında yeniden başladım” diye belirtti. Yalınkılıç, “Her öğrenimin, bilginin bana farklı bir pencere açtığını gördüm. Öğrenim bize neyi yapmamız gerektiğini, eğitim ise o işin nasıl yapılacağını gösterir. Öğrenmek bir ömür boyu süren serüvendir” şeklinde ifade etti.

– ELAZIĞ