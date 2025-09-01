Abdullah Yalınkılıç, FÜ’ye Yerleşti

HİÇBİR YAŞ SINIRI YOKTUR

Elazığ’da ikamet eden 66 yaşındaki Abdullah Yalınkılıç, eğitim tutkusu ile göz dolduruyor. Daha önce 7 farklı bölüm tamamlayan, birinde kaydını donduran ve başka bir alanda eğitimine devam eden Yalınkılıç, bu yıl Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’ne kayıt yaptırarak 10’uncu üniversite yolculuğuna başladı. İki çocuk babası olan Abdullah Yalınkılıç, devlet memurluğundan 8 ay önce teknik personel olarak emekli oldu ve şimdi yeni eğitim hayatını sürdürüyor.

EĞİTİM HER ZAMAN İLERLETİR

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ne kabul edilen Yalınkılıç, aynı zamanda FÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Abdullah Yalınkılıç, “Bu aslında 10’uncu üniversitem” diyerek, dondurduğu sosyoloji kaydına da geri dönme olasılığını belirtti. Yalınkılıç, “Her öğrenim, bana farklı bir pencere açtı. Öğrenmek ömür boyu süren bir serüven” diyerek eğitim hayatının kendisi üzerindeki etkisini vurguladı.

EĞİTİME OLAN TUTKUSU

Yalınkılıç, geçmişte halkla ilişkiler, işletme, endüstri otomasyon, elektronik teknolojisi, adalet, turizm ve seyahat hizmetleri ile Munzur Üniversitesi İngilizce Mütercimlik bölümlerini bitirdi. 8. üniversite olarak Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü 4’üncü kez okuduğunu belirten Yalınkılıç, “Bu iki bölümün bir arada yürütülmesi için araştırma yapıyoruz. YÖK ve üniversitemizin istediği şartlara göre hareket planı yapacağız. Bu sene de Gazetecilik bölümünü kazandım. İki bölümü bitirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim” ifadesini kullandı.

ÖĞRENMEK BİR SERÜVENDİR

Okumanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatan Yalınkılıç, “Bu aslında 10’uncu üniversitem. Zira daha önce sosyoloji bölümünü okuyordum ve kaydımı dondurdum. İleriki zamanda belki ona da devam edebilirim” diyerek eğitim tutkusunu yineledi. 2000 yılında üniversite hayatına başladığını anlatan Yalınkılıç, 1978 yılında Erzurum’da bir bölüm kazanmış fakat havalimanına atandığı için okuyamadığını belirtti. “Her öğrenimin, bilginin bana farklı pencere açtığını gördüm. Öğrenim bize neyi yapmamız gerektiğini, eğitim ise o işin nasıl yapılacağını gösterir. Öğrenmek bir ömür boyu süren serüvendir” diyerek düşüncelerini dile getirdi.