Abdüllatif Şener’den adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel seçimlerde adı geçen Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, basında çıkan iddialar hakkında konuştu.

Yerel seçime 5 ay kala aday kulisleri hız kazandı.

CHP’nin İstanbul adayı olarak konuşulan isimlerden Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Adaylık iddialarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Şener, şunları kaydetti:

“Başta İstanbul olmak üzere Ankara İzmir gibi kentleri CHP’nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir noktada, bildiğiniz gibi ben sadece milletvekiliyim partide. Partinin karar organlarında bulunan birisi değilim.

Partinin genel başkanı ve karar organları en isabetli adayı belirlemek için çalışmaları sürdürmektedelir. Bu süreçte ben karar verici değilim. Bir kulis ortamında olmayı da etik bulmam. Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek doğru değildir.”

NTV