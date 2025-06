Abdurrahman Esen, Kızına Destek Oluyor

AB DURRAHMAN ESEN’İN KIZINA OLAN DESTEĞİ

Gaziantep’te yaşayan Abdurrahman Esen, 14 yaşındaki görme engelli kızı Esma Nur Esen’in karanlık dünyasına ışık oluyor ve sevgiyle ona hayata tutunmasını sağlıyor. Ev hanımı olan eşi Hanım Esen ile inşaat işçisi olan Abdurrahman Esen’in 2001 yılında doğan kızları Esma Nur, 2 yaşında geçirdiği bir hastalıkla görme sorunu yaşamaya başladı. Göz sinirlerinin gelişmediğini öğrenen Esen çifti, bu duruma karşı büyük bir üzüntü yaşadı. Yapılan tüm tedavilere rağmen Esma Nur henüz 2 yaşında görme engelli kaldı. Görme engelli kızı için hayatlarını seferber eden Esen çifti, kızlarının geleceği için her daim yanında oldu.

BABA, KIZININ EĞİTİMİ İÇİN HER ŞEYİ GÖZ ARDI ETTİ

Braille alfabesini kısmen öğrenen baba Abdurrahman Esen, kızının eğitimi için daha önce çalıştığı fabrikadan ayrıldı. Sürekli olarak kızı Esma Nur ile ilgilenen baba, onun en büyük destekçisi oldu. GAP Görme Engelliler Ortaokulu’ndan bu yıl mezun olacak olan Esma Nur’un dini eğitimiyle de yakından ilgilenen Abdurrahman Esen, gününün büyük bölümünü kızına ayırıyor. Kızının eğitim hayatını desteklemek için elinden geleni yapan Esen, ona sürekli kitap okumakta ve birlikte ders çalışmaktadır. Kızının gözlerinin hiç görmeyeceğini öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Abdurrahman Esen, bu durumdan sonra yaşamını kızına adamaya karar verdi.

KIZI İÇİN HER ZORLUĞU AŞIYOR

Kızının eğitim hayatını tamamlaması için çabaladığını vurgulayan Abdurrahman Esen, “Esma Nur benim dördüncü çocuğum. Öncelikle görüyordu, ama gözlerindeki incelme yüzünden daha sonra görme engelli oldu. Yeme içme, dersler ve okula gitme konularında her zaman ona destek oluyoruz. Kendisinin çaba göstermesi, güven inşa etmesi de önemlidir. Artık evde her yere gidebiliyor. Ama yine de bir şey bulamadığında bize soruyor, biz de yardımcı oluyoruz. Kızım bana zorluk çıkarmıyor. Allah kendisinden razı olsun. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Her zaman kızımın yanındayım” dedi. Kızı için her türlü zorluğun üstesinden geldiğini ifade eden Esen, her zaman uğraşacağını kaydetti.

ESMA NUR, AİLESİNE ŞÜKRAN DUYUYOR

Esma Nur Esen, anne ve babasının eğitimine verdikleri özveriyi belirterek, böyle bir aileye sahip olduğu için kendisini şanslı hissettiğini söyledi. “En büyük desteği her zaman babamdan gördüm. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum. Benim canım babacığım her zaman en büyük destekçim. Babam düşüncelerime ve kararlarıma saygı duyduğu için ona teşekkür ederim. Babamın ve ailemin yanımda olmasından dolayı çok mutluyum. Hiçbir eksikliğim yok. Kendimi asla yalnız hissetmiyorum. Babamı çok seviyorum, gün içinde beraber zaman geçiriyoruz” diye konuştu.

GAZZE’YLE DAYANIŞMA MESAJI

Gazze’de babaları vefat eden çocukların Babalar Günü’nü kutlayamamasına üzüntü duyduğunu ifade eden Esma Nur Esen, “Filistin’deki anneler, babalar, çocuklar ve kardeşlerimiz vefat etti. Allah mekanlarını cennet eylesin. Onlar bizim şehitlerimizdir ve onlara ‘ölü’ diyemeyiz. Zulüm altında iken Babalar ve Anneler Günü gibi bayramlarda mutlu olamıyorum. Sürekli Gazzelileri düşünüyoruz. Gazze’deki babalarımızın da Babalar Günü kutlu olsun. İnşallah bu zulüm ve katliamlar durur” şeklinde konuştu.