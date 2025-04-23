Abdurrahman Vardar İlkokulu’nda Duygusal Anlar

DUYGULANDIRAN ANLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Abdurrahman Vardar İlkokulu’nda dikkat çekici bir olay yaşandı. Kutlamalar esnasında özel eğitim sınıfında öğrenim gören bir öğrencinin babası, izleyenleri duygulandıran anlar yaşattı.

BABANIN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Sahneye çıkan küçük kız, performansı boyunca babasının desteğiyle kendini güvende hissetti. Özel eğitim sınıfındaki minik öğrenci, arkadaşlarıyla hazırladığı gösteriyi sunarken en büyük destekçisi olan babası yanında yer aldı. Babası, kızının elini bir an bile bırakmadı ve onunla birlikte sahnede durarak ona moral verdi. Bu baba-kız arasındaki sevgi dolu ve samimi anlar, izleyen veliler ve öğretmenler tarafından coşkuyla karşılandı.