ABD’ye Ankara’dan kritik ziyaret

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Yerel seçimlerin hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Patrioet ve S-400 konusunu görüşecek.

Türkiye bu hafta sonu yapılacak yerel seçimlere odaklanırken, ABD ile Patriot ve F-35, Rusya ile de S-400 konusu gündemdeki yerini koruyor. ABD tarafına göre Patriot teklifinin geçerlilik süresi seçim günü (31 Mart) doluyor. Ankara, ABD’nin teklifine hem teknoloji transfer şartı kabul edilmediği hem de S-400’lerdeki kararlılık sebebiyle sıcak bakmıyor. Patriotlarda durumun seçimlerden sonra netleşeceği belirtilirken, seçimlerin ardından Ankara’dan Washington’a iki kritik ziyaret planlanıyor.

SEÇİMLERDEN SONRA NETLEŞECEK

ABD Kongresinde Patriot satışına aralık ayında onay verilmesinin ardından ABD heyeti ocak ayında Türkiye’ye gelmiş ve Türk heyeti ile müzakereler gerçekleştirmişti. Heyet, Rusya’dan bu yıl içinde teslim alınacak S-400’den vazgeçilmesi ve Patriot müzakerelerinin devamı için Türk heyeti ile yaptığı görüşmelerde son tarih olarak 31 Mart’ı göstermişti. ABD heyeti, 31 Mart tarihinden önce bir cevap beklerken, Ankara’da sürecin daha çok seçimden sonra şekilleneceği belirtiliyor. ABD’nin Patriot teklifinin mevcut hâliyle sıcak bakmayan Ankara, S-400 konusunda ise kararlı duruşunu sürdürüyor. Ankara S-400 alımından vazgeçilemeyeceğini vurgularken, Patriot hava savunma sistemleri için de uygun kredi ve erken teslim gibi belirli şartların sağlanmasını istiyor.

ÖNCE LAVROV SONRA POMPEO

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu 4 Nisan’da, Washington’da NATO’nun 70 yılı kapsamında düzenlenecek toplantısına katılacak. Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Patriot ve S-400 konusunu ele alması bekleniyor. F-35 konusu da Çavuşoğlu’nun gündeminde bulunurken ABD’nin Suriye’den çekilme süreci, Menbiç’teki son durum ve Fırat doğusundaki gelişmelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, seçimler öncesinde ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Antalya’da yarın görüşecek olan iki bakan, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki gelişmeler, ABD’nin Golan kararı ve Ankara-Moskova arasındaki ikili ekonomik ve savunma sanayi ilişkilerini ele alacak.

Çavuşoğlu’nun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9 Nisan’da Washington’a gediyor. IMF’nin yıllık olağan toplantısına katılacak olan Albayrak’ın gündemi ağırlıklı olarak ekonomi. Albayrak’ın Patriot ve S-400’leri de görüşmesi bekleniyor.

TRT