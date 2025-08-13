Abidin Subaşı, Yenilenen Yolla Rahatladı

KOAH HASTASI ABİDİN SUBAŞI’NIN HAYAT MÜCADELESİ

Bitlis’in Merkez Değirmenaltı köyünde 60 yaşındaki Abidin Subaşı, yüzde 95 oranında KOAH hastası olmasına rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor. Uzun yıllardır kötü durumda olan ve ulaşılmakta zorluk yaşanan evinin yolu, Bitlis Valiliği’nin talimatıyla baştan sona yenilendi. Vali Yardımcısı Alay Yazıcı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen yol çalışması, kısa sürede tamamlanarak Subaşı’nın evine ulaşmak için daha kolay bir zemin sağladı.

YENİ YOL VE GÜVENLİ ORTAM

Sadece yolun yapılmasıyla kalınmadı, aynı zamanda bölgeye sokak aydınlatmaları yerleştirilerek gece saatlerinde güvenli ve rahat bir ortam oluşturuldu. Abidin Subaşı, sık sık sağlık kuruluşlarına gittiğinden bu hizmetin ulaşımda büyük bir kolaylık sağladığını dile getirerek, “Bu yol sayesinde artık hem ambulans hem de ziyaretçilerim evime rahatlıkla gelebiliyor. Emeği geçen başta Bitlis Valiliği’ne, Vali Yardımcısı Sayın Alay Yazıcı’ya ve çalışmada görev alan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KÖY HALKINDAN MEMNUNİYET

Köy halkı yapılan çalışmalardan memnuniyetini bildirerek, bu tür hizmetlerin özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bitlis Valiliği ise benzer ihtiyaçların tespit edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmaların sürekli olarak devam edeceğini duyurdu.