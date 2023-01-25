Aboubakar: Fenerbahçe istedi gitmedim

Tecrübeli oyuncu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’nin kendisine teklifte bulunduğunu ama Beşiktaş’tan başka Türkiye’de bir kulüpte oynamayacağını duyurdu.

“F.Bahçe menajerimle konuştu. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Türkiye’de başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur. O takımlara saygım var ama bu benim için söz konusu olamaz”

Beşiktaş’ta 3. dönemine başlayan 31 yaşındaki golcü, “Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ancak Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Türkiye’de başka bir takıma gitmek hainlik olurdu” dedi.

Vincent Aboubakar, basın toplantısı düzenledi. 31 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe menajerimle konuştu. Ama ben Beşiktaş’ta oynadıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir veya herhangi bir takıma gitmek için ayrılmam Beşiktaş’tan. Başka bir takıma gitmem. Bu hainlik olur. Burası benim için çok önemli. Diğer takımlara elbette saygı duyuyorum ama benim için bu söz konusu olamaz. Türkiye’de sadece Beşiktaş’ta oynarım” açıklamasında bulundu.

BURASI BENİM İÇİN AİLE

Kamerunlu oyuncu, “Beşiktaş’a dönmek benim için her zaman mutluluk verici. Burası benim için bir aile. Kulübü ve şehri tanıyorum. Buraya üçüncü kez geldim. Eski mutlulukları yaşamak ve takımıma katkı sağlamak için hazırım. Tekrar dönmeme vesile olan başkanımıza, hocamıza teşekkür ediyorum. Buradaki şampiyonluklarımı, Avrupa’daki başarıları unutmuyorum. Beşiktaş’taki önceki dönemlerimde neşe ve mutluluk içindeydim. Bu yine devam edecek” dedi.

SAKATTIM VE OYNAMADIM

2020-21 sezonunun son haftalarında sakatlığı gerekçesiyle oynamaması ile ilgili tartışmalara değinen Aboubakar, şunları söyledi: “Milli takımda sakatlandım. Tedavi sonrası Sivas maçında oyundan çıkmak zorunda kaldım. Takım için fedakarlık yaptım. Sivas 29. maçtı, 30. maçı oynasam kontratım otomatik devam edecekti. Bu durumla benim oynamamamın alakası yok. Sergen Yalçın’la ilgili kötü düşüncem yok. O dönem gelen tekliflerle ilgili onunla konuştum.”