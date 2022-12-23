Görüşmeler başladı. Al-Nassr’den ayrılması beklenen tecrübeli oyuncu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe’ye geliyor.

ampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe, ocak ayında Serdar Dursun’un takımdan ayrılma ihtimali ve Joao Pedro’nun sakatlığının uzayabilme durumuna göre forvet listesini yeniden güncelliyor.

İlk olarak eski Beşiktaşlı Aboubakar ile nabız yoklayan sarı-lacivertliler, bu transfer için Jorge Jesus’un da onayını aldı.

Aboubakar ile Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki hafta hem futbolcunun menajeri ve hem de kulübü ile resmi görüşmelere başlama kararı aldı. Futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edildi.

Ronaldo’yu alırlarsa Aboubkar için kolaylık sağlayacaklar!

Al-Nassr’ın Ronaldo’nun uzun vadeli bu sözleşme imzalaması için; futbolculuk 200 milyon, Suudi Arabistan futbol elçiliği 300 milyon olmak üzere toplam 500 milyon euro ödeyeceği iddia edilmişti.

Al-Nassr’ın Ronaldo transfer için yaptığı hamleden sonra transfer için görüşmeler yapan Aboubakar’ın Süper Lig’e dönmek istediği belirtildi.

Aboubakar, Beşiktaş’ın şampiyon olduğu sezonda yeni sözleşme için anlaşmaya varamadı ve bedelsiz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olmuştu.

Kamerunlu golcü geçtiğimiz sezon Al-Nassr ile 23 maçta 8 gol ve 3 asist katkısı yapmıştı. Bu sezon ise 8 maçta 2 gol kaydetti. Aboubakar’ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

Aboubakar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligde 26 maçta 15 gol ve 5 asistle şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.