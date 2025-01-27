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Spor

Aboubakar, Hakem Yönetimine İsyan Etti: Çözüm Bulun!

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MAÇIN SONUCUNDAKİ TARTIŞMALAR

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig’in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-4’lük galibiyetiyle sonuçlandı.

ABOUBAKAR’IN HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİSİ

Karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynayan Hatayspor’un santrforu Vincent Aboubakar, maç sonrası düzenlenen röportajda hakem yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Hatayspor’un kaderinin tehlikeye girdiğini belirten Aboubakar, “10 kişi kalarak mücadele ettik ama bu konular hakkında konuşmasam bile canıma tak etti! Türk futbolunda hakemler çok can yakıcı kararlar alıyorlar ve bir takımın kaderiyle oynuyorlar! Bu korkunç bir şey! Maçın başında kırmızı kart! Aklım almıyor! TFF mi yetkili, kim bilmiyorum ama artık buna çözüm bulun! Dayanamıyoruz!” şeklinde ifade etti.

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