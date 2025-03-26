Aboubakar’ın Antrenmanları Merak Uyandırdı

BEŞİKTAŞ’TAN HATAYSPOR’A GEÇİŞ

Süper Lig takımı olan Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından Hatayspor’a transfer olan Vincent Aboubakar, yaptığı halı saha antrenmanlarıyla dikkat çekiyor. Kariyerinde Porto, Beşiktaş ve Suudi Arabistan gibi önemli takımlarda forma giymiş olan deneyimli forvet, bireysel antrenmanlarını Mersin Yenişehir’deki bir halı sahada gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

HATAYSPOR’DAKİ BELİRSİZLİK

Aboubakar’ın Hatayspor’daki durumu henüz belirsizliğini korurken, futbolcunun formunu koruma çabasıyla bireysel antrenmanlarına devam ettiği öğreniliyor. Kulüpten ya da oyuncunun menajerinden resmi bir açıklama yapılmamış olması, Aboubakar’ın geleceği konusunda soru işaretleri bırakıyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler, futbolseverlerin Aboubakar’ın geleceği hakkında çeşitli yorumlar yapmasına neden oldu. Bazı takipçiler, Aboubakar’ın futbol kariyerini sonlandırma hazırlığında olduğunu düşünürken, diğerleri bunun sadece bireysel bir antrenman süreci olduğunu savunuyor. Kamerunlu golcünün bu kararı, futbolseverler arasında büyük bir merak yaratırken, “Profesyonel futbolu bırakıyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor.