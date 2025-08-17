Abraham, Beşiktaş’ta 6. golünü attı

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Eyüpspor maçında attığı golle toplam gol sayısını 6’ya çıkarıyor. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yapıyor.

PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇİYOR

Siyah-beyazlıların sezon başlangıcında kadroya kattığı Tammy Abraham, mücadelenin 19. dakikasında penaltı vuruşuyla takımına 1-0’lık üstünlüğü sağlıyor. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş formasıyla ulaştığı 6. gol sevincini temsil ediyor. Abraham, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk maçında 1 gol, St. Patrick’s karşısında ise 4 gol kaydetmişti.

MAÇTA ETKİLİ PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 90 dakika boyunca sahada kalmayı başarıyor. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligdeki hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir adım atıyor.