Abraham, Beşiktaş’ta 6. golünü attı

BEŞİKTAŞ’IN GOLCÜSÜ BAŞARISINI ARTIRIYOR

Beşiktaş’ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, Eyüpspor maçında attığı golle toplam gol sayısını 6’ya çıkarıyor. Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yapıyor.

PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇİYOR

Siyah-beyazlıların sezon başlangıcında kadroya kattığı Tammy Abraham, mücadelenin 19. dakikasında penaltı vuruşuyla takımına 1-0’lık üstünlüğü sağlıyor. Bu gol, Abraham’ın Beşiktaş formasıyla ulaştığı 6. gol sevincini temsil ediyor. Abraham, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk maçında 1 gol, St. Patrick’s karşısında ise 4 gol kaydetmişti.

MAÇTA ETKİLİ PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Tammy Abraham, 90 dakika boyunca sahada kalmayı başarıyor. Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte ligdeki hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir adım atıyor.

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

