Abtc, Bitcoin Biriktirme Hedefi Güden Yapı

ABTC’NIN KONUMLANMASI VE FAALİYETLERİ

ABTC sadece bir madencilik şirketi olarak öne çıkmıyor; uzun vadeli Bitcoin biriktirme amacını güden bir yapı olarak tanımlanıyor. Hut 8’in veri merkezlerinde bulunan 60 binden fazla cihazla 10,17 EH/s seviyesinde işlem gücü üreten bu yapı, fiziksel mülk sahibi olmadan faaliyet gösteriyor. Kazım yoluyla elde ettiği Bitcoin’leri nakde dönüştürmek yerine, güvenli bir şekilde saklamak için Coinbase Custody’yi tercih ediyor. Şirketin marka kimliği, Eric Trump’ın yönetim kuruluna katılması ve Gryphon Digital Mining ile olan birleşme süreci sayesinde Bitcoin ile doğrudan ilişkilendirilmiş durumda.

ABD’DEKİ KRİPTO OPERASYONU VE ETKİLERİ

ABTC’nin sürmekte olan yükselişi, ABD Adalet Bakanlığı’nın dev bir kripto para operasyonu gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. Evita Pay ve Evita Investments’ın kurucusu Iurii Gugnin, ABD bankaları ve kripto platformları üzerinden 500 milyon dolardan fazla para akladığı gerekçesiyle tutuklandı. İşlemlerde ağırlıklı olarak Tether (USDT) kullanıldığı ifade ediliyor. Gugnin’in, yaptırım altındaki Rus kurumları – özellikle Sberbank ve Rosatom – adına ABD’den teknoloji elde ettiği ve sahte belgelerle Rusya bağlantılarını gizlemeye çalıştığı öne sürülüyor. Hakkında açılan 22 ayrı banka dolandırıcılığı davasının her biri, 30 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir. Bu dava, dijital varlıkların yaptırımları aşmak için kullanılabileceği konusunda endişeleri yeniden gündeme getirirken, Bitcoin’in merkezsiz ve şeffaf yapısı sayesinde regülasyonlar karşısında diğer kripto varlıklardan ayrılabileceği yorumlarına yol açtı.

JAPONYA MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 16–17 Haziran’da parasal genişlemeye (QE) dönmesi durumunda Bitcoin için yeni bir yükseliş dalgası meydana gelebileceğini öngörüyor. Japonya, daha önce tahvil alımlarını çeyreklik bazda 400 milyar yen azaltacağını açıklamıştı. Ancak faiz oranlarının artmasıyla birlikte, 30 yıllık Japon devlet tahvilleri mayıs ayında yüzde 3,185 seviyesine ulaştı. Bu gelişmenin, yetkilileri politikalarının tersine dönmesine zorlayabileceği değerlendiriliyor. Benzer bir ortamda geçmişte Bitcoin 112 bin dolara kadar yükselmişti. Hayes, “Bitcoin teknik olarak yükseliş eğiliminde” diyerek, iki saatlik grafikte 50 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (EMA) yer aldığı 107.510 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördüğünü belirtiyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN TEKNİK SEVİYELER

Bitcoin fiyatının 102 bin dolar civarında seyrettiği günlerde, yatırımcılar alternatif projelere yöneliyor. İlgi odağı haline gelen BTC Bull Token (BTCBULL), 8.011.104 dolarlık hedefin 7.032.776 dolarını toplamış durumda. Hedefin tamamlanmasına 1 milyon dolardan az bir süre kaldı. Token şu anda 0,002555 dolar seviyesinden işlem görüyor ve hedefin ulaşılmasıyla fiyat yükselmesi bekleniyor. BTCBULL’un Bitcoin ile doğrudan ilişkisinin iki mekanizmaya dayandığı aktarılıyor. Ayrıca, yüzde 58 yıllık getiri sağlayan stake havuzu 1,81 milyar token barındırıyor. Staking sistemi, sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor ve hard cap’e ulaşılmasına saatler kala ilgi hızla artıyor. Bitcoin’e endeksli değer modeli, arz sınırlaması ve esnek staking özellikleri, BTCBULL’un yatırımcıların dikkatini çekmesine yardımcı oluyor.