Abtc, Uzun Vadeli Bitcoin Hedefleri Taşıyor

ABTC’NİN YAPISI VE STRATEJİ KALKANI

ABTC, yalnızca bir madencilik şirketi olmanın ötesine geçerek uzun vadeli Bitcoin biriktirme hedefi güden bir yapı olarak kendini konumlandırıyor. Hut 8’in veri merkezlerinde 60 binden fazla cihazla 10,17 EH/s seviyesinde işlem gücü üreten şirket, fiziksel mülk sahibi olmadan faaliyet yürütüyor. Kazım yoluyla elde edilen Bitcoin’leri nakde çevirmek yerine, Coinbase Custody aracılığıyla güvenli bir şekilde saklıyor.

MARKA KİMLİĞİ VE YENİ GELİŞMELER

Eric Trump’ın şirketin yönetim kuruluna katılması ve Gryphon Digital Mining ile birleşme yoluyla halka arz için hazırlıklara girmesi, ABTC’nin marka kimliğini Bitcoin ile doğrudan ilişkilendiriyor. Şirketin yükselişi sürerken, ABD Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği büyük bir kripto para operasyonu dikkat çekiyor. Evita Pay ve Evita Investments’ın kurucusu Iurii Gugnin, ABD bankaları ve kripto platformları üzerinden 500 milyon dolardan fazla para aklamakla suçlanarak tutuklandı. İşlemlerde genellikle Tether (USDT) kullanıldığı ifade ediliyor. Gugnin’in, yaptırım altındaki Rus kurumları adına ABD’den teknoloji satın aldığı ve sahte belgelerle Rusya bağlantılarını gizlediği öne sürülüyor. Hakkında açılan toplam 22 banka dolandırıcılığı davasının her biri, 30 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmasını sağlıyor. Bu durum, dijital varlıkların yaptırımları aşmak için kullanılabileceği endişelerini bir kez daha gündeme getirirken, Bitcoin’in merkeziyetsiz ve şeffaf yapısının diğer kripto varlıklar karşısında ayrı bir konumda olabileceği yorumlarını ortaya çıkarıyor.

JAPONYA’DAN BEKLENTİLER VE PİYASA TEKNİK ANALİZİ

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) 16-17 Haziran’da parasal genişlemeye (QE) geri dönmesi durumunda, Bitcoin için yeni bir yükseliş dalgası bekliyor. Japonya, daha önce tahvil alımlarını çeyreklik bazda 400 milyar yen azaltacağını duyurmuştu. Ancak yükselen faizler, 30 yıllık Japon devlet tahvillerinin mayıs ayında yüzde 3,185 seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bu durum, yetkilileri politikalarını değiştirmeye zorlayabiliyor. Geçmişte benzer bir ortamda Bitcoin 112 bin dolara kadar yükselmişti. Hayes’e göre: “Bitcoin, teknik olarak yükseliş eğiliminde.” İki saatlik grafikte, 50 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (EMA) bulunduğu 107.510 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. 9 Haziran’da belirlenen güçlü alım sinyali, fiyatı 108.627 doların üzerine taşıdı. Şu anda direnç noktaları 110.668 ve 111.000 dolar seviyelerinde bulunuyor. MACD yatay seyrederken, üst fitilli mumlar piyasada kararsızlık sergiliyor. Ancak 111.000 doların aşılması, 112.000 ve 113.500 dolar hedeflerini gündeme getirebilir.

ALTERNATİF PROJELERE YÖNELİM VE BTCBULL TALEBİ

Bitcoin fiyatı 102 bin dolar civarında seyrederken, yatırımcılar alternatif projelere yönelmeye başlıyor. İlgi odağı olan BTC Bull Token (BTCBULL), belirlenen 8.011.104 dolarlık hedefin 7.032.776 dolarını topladı. Hedefin tamamlanmasına 1 milyon dolardan az kalmış durumda. Token şu an 0,002555 dolar seviyesinden işlem görüyor ve hedefe ulaşılması durumunda fiyatın yükselmesi bekleniyor. BTCBULL’un Bitcoin ile doğrudan bağlantısının iki mekanizmaya dayandığı belirtiliyor. Ayrıca, yıllık yüzde 58 getiri sağlayan stake havuzu 1,81 milyar token barındırıyor. Staking sistemi, bu projeye katılan yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Hard cap’ aşılmasına saatler kala ilgi hızla artıyor. Bitcoin’e endeksli değer modeli, arz sınırlaması ve esnek staking özellikleri sayesinde BTCBULL, yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarıyor.